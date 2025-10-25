25.10.2025
Смотреть онлайн NB Paterna (W) - Zamarat (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Spain LF Challenge Women: NB Paterna (W) — Zamarat (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
МСК
Spain LF Challenge Women
Завершен
12:22 17:17 20:19 12:21
12:22 17:17 20:19 12:21
61 : 79
25 октября 2025
Превью матча NB Paterna (W) — Zamarat (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
14
20
3-х очк. попадания
8
6
Реализовано штрафных
9
21
% реализации штрафных
81.8
65.6
Комментарии к матчу