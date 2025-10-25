25.10.2025
Смотреть онлайн Al Faisaly (Jordan) - AL Mokawloon 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — WINLINE Basket Cup: Al Faisaly (Jordan) — AL Mokawloon . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
МСК
WINLINE Basket Cup
Завершен
17:15 26:22 40:11 14:18
17:15 26:22 40:11 14:18
97 : 66
25 октября 2025
Превью матча Al Faisaly (Jordan) — AL Mokawloon
Статистика матча
2-х очк. попадания
31
20
3-х очк. попадания
9
8
Реализовано штрафных
8
2
% реализации штрафных
50
33.3
Комментарии к матчу