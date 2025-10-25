Смотреть онлайн Serpientes Tijuana - Лобос Енсенада 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - СИБАПАК: Serpientes Tijuana — Лобос Енсенада . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
21:23 30:26 20:24 22:25
Превью матча Serpientes Tijuana — Лобос Енсенада
Команда Serpientes Tijuana в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Лобос Енсенада, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения.