Превью матча Sao Jose (W) — Ourinhos (W)

Команда Sao Jose (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Ourinhos (W), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения.