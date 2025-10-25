Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Chile Liga FebaChile : Espanol Osorno U21 — CEB Temuco U21 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Espanol Osorno U21 — CEB Temuco U21

Команда Espanol Osorno U21 в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 1 матч. Команда CEB Temuco U21, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 17 октября 2025 на поле команды CEB Temuco U21, в том матче победу одержали гостьи.