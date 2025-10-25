Смотреть онлайн Slavia Banska Bystrica (W) - MBK Ruzomberok (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЦЕЖБЛ - Женщины: Slavia Banska Bystrica (W) — MBK Ruzomberok (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
21:27 28:14 24:21 17:22
Превью матча Slavia Banska Bystrica (W) — MBK Ruzomberok (W)
Команда Slavia Banska Bystrica (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 1 матч. Команда MBK Ruzomberok (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 октября 2025 на поле команды Slavia Banska Bystrica (W), в том матче победу одержали хозяева.