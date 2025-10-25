25.10.2025
Смотреть онлайн Kara Trutnov (W) - Frankivsk (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЦЕЖБЛ - Женщины: Kara Trutnov (W) — Frankivsk (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени .
МСК
ЦЕЖБЛ - Женщины
Завершен
25:7 28:12 20:4 18:27
91 : 50
25 октября 2025
Превью матча Kara Trutnov (W) — Frankivsk (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
29
12
3-х очк. попадания
7
8
Реализовано штрафных
11
2
% реализации штрафных
64.7
18.2
Комментарии к матчу