Смотреть онлайн Jolly Jumpers Tubbergen (W) - Den Helder (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Netherlands Eredivisie Women: Jolly Jumpers Tubbergen (W) — Den Helder (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
19:21 24:7 16:19 12:15
Превью матча Jolly Jumpers Tubbergen (W) — Den Helder (W)
Команда Jolly Jumpers Tubbergen (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Den Helder (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений.