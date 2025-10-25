Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Triple Threat (W) - Topkip Lions (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Netherlands Eredivisie Women: Triple Threat (W)Topkip Lions (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

МСК
Netherlands Eredivisie Women
Triple Threat (W)
Завершен
22:18 11:16 9:16 11:14
53 : 64
25 октября 2025
Topkip Lions (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Triple Threat (W) — Topkip Lions (W)

Команда Triple Threat (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Topkip Lions (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.

Статистика матча

2-х очк. попадания
12
15
3-х очк. попадания
5
7
Реализовано штрафных
14
13
% реализации штрафных
63.6
86.7
Комментарии к матчу
