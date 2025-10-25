Смотреть онлайн Triple Threat (W) - Topkip Lions (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Netherlands Eredivisie Women: Triple Threat (W) — Topkip Lions (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
22:18 11:16 9:16 11:14
Превью матча Triple Threat (W) — Topkip Lions (W)
Команда Triple Threat (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Topkip Lions (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.