26.10.2025
Смотреть онлайн Ants Viterbo (W) - Milano Basket Stars (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия. A2 - Женщины. Баскетбол: Ants Viterbo (W) — Milano Basket Stars (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
МСК
Италия. A2 - Женщины. Баскетбол
Отменен
20:15 16:18 19:12 10:18
65 : 63
26 октября 2025
Превью матча Ants Viterbo (W) — Milano Basket Stars (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
10
19
3-х очк. попадания
11
7
Реализовано штрафных
12
6
% реализации штрафных
75
75
Комментарии к матчу