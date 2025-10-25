Смотреть онлайн ДЛСУ Грин Арчерс - УСТ Гроулин Тайгерс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Финляндия UAAP: ДЛСУ Грин Арчерс — УСТ Гроулин Тайгерс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
24:17 28:19 12:15 22:26
Превью матча ДЛСУ Грин Арчерс — УСТ Гроулин Тайгерс
Команда ДЛСУ Грин Арчерс в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда УСТ Гроулин Тайгерс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений.