Смотреть онлайн Castors Braine (W) - Kortrijk Spurs (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия. 1-й Див. - Женщины. Баскетбол: Castors Braine (W) — Kortrijk Spurs (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
25:20 21:7 14:11 19:11
Превью матча Castors Braine (W) — Kortrijk Spurs (W)
Команда Castors Braine (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 1 матч. Команда Kortrijk Spurs (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений.