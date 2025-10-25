Превью матча Castors Braine (W) — Kortrijk Spurs (W)

Команда Castors Braine (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 1 матч. Команда Kortrijk Spurs (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений.