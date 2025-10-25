Смотреть онлайн Liege (W) - Basket Team Waregem (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия. 1-й Див. - Женщины. Баскетбол: Liege (W) — Basket Team Waregem (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:15 по московскому времени .
14:15 19:11 17:9 20:10
Превью матча Liege (W) — Basket Team Waregem (W)
Команда Liege (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч.