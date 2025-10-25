Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Финляндия UAAP : АДУ Соаринг Фальконс — УЕ Ред Уорриорс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .

Превью матча АДУ Соаринг Фальконс — УЕ Ред Уорриорс

Команда АДУ Соаринг Фальконс в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды АДУ Соаринг Фальконс, в том матче победу одержали хозяева.