25.10.2025

Смотреть онлайн АДУ Соаринг Фальконс - УЕ Ред Уорриорс 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФилиппиныФинляндия UAAP: АДУ Соаринг ФальконсУЕ Ред Уорриорс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .

МСК
Финляндия UAAP
АДУ Соаринг Фальконс
Завершен
21:17 15:11 11:15 9:10
56 : 53
25 октября 2025
УЕ Ред Уорриорс
Превью матча АДУ Соаринг Фальконс — УЕ Ред Уорриорс

Команда АДУ Соаринг Фальконс в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды АДУ Соаринг Фальконс, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

АДУ Соаринг Фальконс
АДУ Соаринг Фальконс
УЕ Ред Уорриорс
АДУ Соаринг Фальконс
2 побед
0 побед
100%
0%
11.10.2025
АДУ Соаринг Фальконс
АДУ Соаринг Фальконс
77:62
УЕ Ред Уорриорс
УЕ Ред Уорриорс
Обзор
23.06.2025
УЕ Ред Уорриорс
УЕ Ред Уорриорс
67:71
АДУ Соаринг Фальконс
АДУ Соаринг Фальконс
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
14
14
3-х очк. попадания
4
4
Реализовано штрафных
16
13
% реализации штрафных
64
61.9
