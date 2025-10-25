Смотреть онлайн Ниигата - Сенан Юнайтед 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония. 3-я баскетбольная лига. Баскетбол: Ниигата — Сенан Юнайтед . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
17:23 25:15 12:19 14:17
Превью матча Ниигата — Сенан Юнайтед
Команда Ниигата в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Сенан Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения.