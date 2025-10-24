Смотреть онлайн CETYS Tijuana (W) - Tec Mty Guadalajara (W) 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga ABE Women: CETYS Tijuana (W) — Tec Mty Guadalajara (W) . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
19:16 16:13 6:18 8:7
Превью матча CETYS Tijuana (W) — Tec Mty Guadalajara (W)
Команда CETYS Tijuana (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Tec Mty Guadalajara (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение.