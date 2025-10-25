Превью матча Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс

Команда Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс, в том матче победу одержали гостьи.