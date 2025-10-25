Смотреть онлайн Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс - Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Филиппины НАСС: Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
26:22 18:24 18:15 22:14
Превью матча Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс
Команда Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс, в том матче победу одержали гостьи.