Смотреть онлайн Брейдаблик - Синдри 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Исландия — Исландия. Дивизион 1. Баскетбол: Брейдаблик — Синдри . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени .
26:13 22:19 14:23 26:26
Превью матча Брейдаблик — Синдри
Команда Брейдаблик в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Синдри, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.