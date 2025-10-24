24.10.2025
Смотреть онлайн Скаллагримур - Фьолнир 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Исландия — Исландия. Дивизион 1. Баскетбол: Скаллагримур — Фьолнир . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени .
МСК
Исландия. Дивизион 1. Баскетбол
Завершен
31:23 16:30 27:24 15:25
31:23 16:30 27:24 15:25
89 : 102
24 октября 2025
Превью матча Скаллагримур — Фьолнир
Статистика матча
2-х очк. попадания
24
30
3-х очк. попадания
11
8
Реализовано штрафных
8
18
% реализации штрафных
47.1
64.3
Комментарии к матчу