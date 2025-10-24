24.10.2025
Смотреть онлайн Снайфель - Акюрейри 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Исландия — Исландия. Дивизион 1. Баскетбол: Снайфель — Акюрейри . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени .
МСК
Исландия. Дивизион 1. Баскетбол
Превью матча Снайфель — Акюрейри
Статистика матча
2-х очк. попадания
23
17
3-х очк. попадания
7
5
Реализовано штрафных
14
17
% реализации штрафных
77.8
70.8
Комментарии к матчу