Смотреть онлайн Cangrejeras de Santurce (W) - Atenienses de Manati (W) 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-Рико — Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: Cangrejeras de Santurce (W) — Atenienses de Manati (W), 2 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
14:15 19:16 20:16 19:18
Превью матча Cangrejeras de Santurce (W) — Atenienses de Manati (W)
Команда Cangrejeras de Santurce (W) в последних 10 матчах одержала 9 побед и проиграла 1 матч. Команда Atenienses de Manati (W), сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Atenienses de Manati (W), в том матче победу одержали хозяева.