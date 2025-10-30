Фрибет 15000₽
Войти
30.10.2025

Смотреть онлайн Cangrejeras de Santurce (W) - Atenienses de Manati (W) 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-РикоЧемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: Cangrejeras de Santurce (W)Atenienses de Manati (W), 2 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК, 2 тур
Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу
Cangrejeras de Santurce (W)
Завершен
14:15 19:16 20:16 19:18
72 : 65
30 октября 2025
Atenienses de Manati (W)
Превью матча Cangrejeras de Santurce (W) — Atenienses de Manati (W)

Команда Cangrejeras de Santurce (W) в последних 10 матчах одержала 9 побед и проиграла 1 матч. Команда Atenienses de Manati (W), сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Atenienses de Manati (W), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Cangrejeras de Santurce (W)
Cangrejeras de Santurce (W)
Atenienses de Manati (W)
Cangrejeras de Santurce (W)
1 победа
1 победа
50%
50%
01.11.2025
Atenienses de Manati (W)
Atenienses de Manati (W)
82:76
Cangrejeras de Santurce (W)
Cangrejeras de Santurce (W)
Обзор
24.09.2025
Cangrejeras de Santurce (W)
Cangrejeras de Santurce (W)
66:61
Atenienses de Manati (W)
Atenienses de Manati (W)
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
22
23
3-х очк. попадания
5
3
Реализовано штрафных
13
10
% реализации штрафных
100
90.9
Игры 2 тур
01.11.2025
Atenienses de Manati (W)
82:76
Cangrejeras de Santurce (W)
Завершен
31.10.2025
Pollitas de Isabela (W)
81:78
Explosivas de Moca (W)
Завершен
30.10.2025
Cangrejeras de Santurce (W)
72:65
Atenienses de Manati (W)
Завершен
29.10.2025
Explosivas de Moca (W)
72:58
Pollitas de Isabela (W)
Завершен
27.10.2025
Pollitas de Isabela (W)
73:71
Explosivas de Moca (W)
Завершен
Комментарии к матчу
