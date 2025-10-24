Смотреть онлайн Union Santa Fe LDD - Платенсе ЛДД 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Proximo: Union Santa Fe LDD — Платенсе ЛДД . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .
24:24 22:15 23:29 25:25
Превью матча Union Santa Fe LDD — Платенсе ЛДД
Команда Union Santa Fe LDD в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча.