Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Аджаб Сечел - Бруски 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияBrazil Campeonato FCB: Аджаб СечелБруски . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене UNOESC - Campus II.

МСК, Арена: UNOESC - Campus II
Brazil Campeonato FCB
Аджаб Сечел
Завершен
18:21 31:31 6:17 23:24
78 : 93
25 октября 2025
Бруски
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Аджаб Сечел — Бруски

Команда Аджаб Сечел в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча. Команда Бруски, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 сентября 2025 на поле команды Аджаб Сечел, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Аджаб Сечел
Аджаб Сечел
Бруски
Аджаб Сечел
0 побед
1 победа
0%
100%
23.09.2025
Аджаб Сечел
Аджаб Сечел
65:83
Бруски
Бруски
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
14
20
3-х очк. попадания
13
13
Реализовано штрафных
12
14
% реализации штрафных
85.7
73.7
Кол-во реализованных бросков
38
47
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Лада Лада
12 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
СКА СКА
12 Ноября
17:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
Team Spirit Team Spirit
Team Falcons Team Falcons
12 Ноября
07:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
Юта Джаз Юта Джаз
12 Ноября
05:10