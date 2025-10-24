Смотреть онлайн CB Canarias U22 - Zaragoza U22 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — WINLINE Basket Cup: CB Canarias U22 — Zaragoza U22 . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .