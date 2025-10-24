24.10.2025
Смотреть онлайн CB Canarias U22 - Zaragoza U22 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — WINLINE Basket Cup: CB Canarias U22 — Zaragoza U22 . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
МСК
WINLINE Basket Cup
Завершен
21:14 9:14 28:16 22:24
80 : 68
24 октября 2025
Превью матча CB Canarias U22 — Zaragoza U22
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
14
3-х очк. попадания
8
7
Реализовано штрафных
16
19
% реализации штрафных
64
65.5
Комментарии к матчу