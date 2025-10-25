Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Таиланд — Таиланд ТБЛ : Xtg Andaman Geckos — Бангкок Тайгерс , 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

Превью матча Xtg Andaman Geckos — Бангкок Тайгерс

Команда Xtg Andaman Geckos в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 0 матчей. Команда Бангкок Тайгерс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 октября 2025 на поле команды Xtg Andaman Geckos, в том матче победу одержали хозяева.