25.10.2025

Смотреть онлайн Xtg Andaman Geckos - Бангкок Тайгерс 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТаиландТаиланд ТБЛ: Xtg Andaman GeckosБангкок Тайгерс, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Таиланд ТБЛ
Xtg Andaman Geckos
Завершен
89 : 71
25 октября 2025
Бангкок Тайгерс
Смотреть онлайн
Превью матча Xtg Andaman Geckos — Бангкок Тайгерс

Команда Xtg Andaman Geckos в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 0 матчей. Команда Бангкок Тайгерс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 октября 2025 на поле команды Xtg Andaman Geckos, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Xtg Andaman Geckos
Xtg Andaman Geckos
Бангкок Тайгерс
Xtg Andaman Geckos
1 победа
0 побед
100%
0%
08.10.2025
Xtg Andaman Geckos
Xtg Andaman Geckos
74:65
Бангкок Тайгерс
Бангкок Тайгерс
Обзор
Игры 1 тур
12.11.2025
Korat JD T-Rex
109:116
Suphanburi Mammoth
Завершен
12.11.2025
Xtg Andaman Geckos
96:95
Phuket Waves
Завершен
25.10.2025
Suphanburi Mammoth
-:-
Runnin Raptors
Отложен
25.10.2025
Xtg Andaman Geckos
89:71
Бангкок Тайгерс
Завершен
04.10.2025
Korat JD T-Rex
120:101
Pathum Thani Pythons
Завершен
04.10.2025
Бангкок Тайгерс
120:106
Phuket Waves
Завершен
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
Авангард Авангард
Трактор Трактор
13 Ноября
16:30
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
AK Барс AK Барс
Динамо Москва Динамо Москва
13 Ноября
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Ноября
18:00
Челны Челны
СКА-Нева СКА-Нева
13 Ноября
19:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
ХК Рязань ХК Рязань
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
13 Ноября
19:00
ХК Югра ХК Югра
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
13 Ноября
17:00
Горняк Учалы Горняк Учалы
Омские Крылья Омские Крылья
13 Ноября
16:30
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Сокол Красноярск Сокол Красноярск
13 Ноября
19:00