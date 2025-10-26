Смотреть онлайн Phuket Waves - Suphanburi Mammoth 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Таиланд — Таиланд ТБЛ: Phuket Waves — Suphanburi Mammoth, 2 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
Превью матча Phuket Waves — Suphanburi Mammoth
Команда Phuket Waves в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч. Команда Suphanburi Mammoth, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Phuket Waves, в том матче победу одержали хозяева.