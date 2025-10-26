Смотреть онлайн Runnin Raptors - Xtg Andaman Geckos 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Таиланд — Таиланд ТБЛ: Runnin Raptors — Xtg Andaman Geckos, 2 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
Превью матча Runnin Raptors — Xtg Andaman Geckos
Команда Runnin Raptors в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Xtg Andaman Geckos, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 0 поражений.