24.10.2025
Смотреть онлайн СК Конимбриченсе - Febres SC 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия. Насьонал 2A. Баскетбол: СК Конимбриченсе — Febres SC . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .
МСК
Португалия. Насьонал 2A. Баскетбол
Завершен
15:23 20:12 16:28 15:15
15:23 20:12 16:28 15:15
66 : 78
24 октября 2025
Превью матча СК Конимбриченсе — Febres SC
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
18
3-х очк. попадания
6
10
Реализовано штрафных
14
12
% реализации штрафных
56
50
Комментарии к матчу