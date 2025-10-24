24.10.2025
Смотреть онлайн Sangalhosb/Sunlivegrup - CD Campinho 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия. Насьонал 2A. Баскетбол: Sangalhosb/Sunlivegrup — CD Campinho . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 23:45 по московскому времени .
МСК
Португалия. Насьонал 2A. Баскетбол
Завершен
15:17 22:15 12:9 21:16
15:17 22:15 12:9 21:16
70 : 57
24 октября 2025
Превью матча Sangalhosb/Sunlivegrup — CD Campinho
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
16
3-х очк. попадания
9
5
Реализовано штрафных
9
10
% реализации штрафных
42.9
50
Комментарии к матчу