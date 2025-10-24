Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Portugal LPB Cup : СК Брага — Оваренсе . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:05 по московскому времени .

Превью матча СК Брага — Оваренсе

Команда СК Брага в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Оваренсе, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 сентября 2025 на поле команды Оваренсе, в том матче победу одержали хозяева.