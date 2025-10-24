Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Anahuac Xalapa - УАНЛ 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика. Лига АБЕ. Баскетбол: Anahuac XalapaУАНЛ . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК
Мексика. Лига АБЕ. Баскетбол
Anahuac Xalapa
Завершен
23:17 14:19 25:13 14:14
76 : 63
24 октября 2025
УАНЛ
Смотреть онлайн
Превью матча Anahuac Xalapa — УАНЛ

Команда Anahuac Xalapa в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча. Команда УАНЛ, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.

Статистика матча

2-х очк. попадания
20
17
3-х очк. попадания
7
3
Реализовано штрафных
15
20
% реализации штрафных
51.7
64.5
Комментарии к матчу
