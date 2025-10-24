Смотреть онлайн UPAEP (W) - Tec Mty Monterrey (W) 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga ABE Women: UPAEP (W) — Tec Mty Monterrey (W) . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
18:22 10:16 15:17 22:11
Превью матча UPAEP (W) — Tec Mty Monterrey (W)
Команда UPAEP (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Tec Mty Monterrey (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений.