Превью матча Флюминенсе (19) — Фламенго U19

Команда Флюминенсе (19) в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча. Команда Фламенго U19, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 ноября 2025 на поле команды Флюминенсе (19), в том матче победу одержали хозяева.