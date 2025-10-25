Смотреть онлайн Флюминенсе (19) - Фламенго U19 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Баскетбол. Бразилия - Лига Кариока U19: Флюминенсе (19) — Фламенго U19 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
14:21 15:11 19:19 18:17
Превью матча Флюминенсе (19) — Фламенго U19
Команда Флюминенсе (19) в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча. Команда Фламенго U19, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 ноября 2025 на поле команды Флюминенсе (19), в том матче победу одержали хозяева.