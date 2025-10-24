Превью матча Блоис Баскет 41 — Руан

Команда Блоис Баскет 41 в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча. Команда Руан, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения.