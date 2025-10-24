Смотреть онлайн Блоис Баскет 41 - Руан 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция. Про B. Баскетбол: Блоис Баскет 41 — Руан, 7 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене Le Jeu De Paume.
14:26 18:22 18:14 26:16
Превью матча Блоис Баскет 41 — Руан
Команда Блоис Баскет 41 в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча. Команда Руан, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения.