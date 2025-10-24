Смотреть онлайн Шораль - Венди Шаллан Баскет 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция. Про B. Баскетбол: Шораль — Венди Шаллан Баскет, 7 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене Halle Andre Vacheresse.
24:15 29:12 28:26 16:26
Превью матча Шораль — Венди Шаллан Баскет
Команда Шораль в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча. Команда Венди Шаллан Баскет, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения.