Превью матча Шораль — Венди Шаллан Баскет

Команда Шораль в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча. Команда Венди Шаллан Баскет, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения.