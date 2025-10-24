Смотреть онлайн УДАП Кемпер 29 - Орлеан 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция. Про B. Баскетбол: УДАП Кемпер 29 — Орлеан, 7 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене Salle Michel Gloaguen.
25:21 16:23 19:18 13:21
Превью матча УДАП Кемпер 29 — Орлеан
Команда УДАП Кемпер 29 в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 6 матчей. Команда Орлеан, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения.