19.10.2025
Смотреть онлайн San Martin Corrientes Youth - Union Santa Fe LDD 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Proximo: San Martin Corrientes Youth — Union Santa Fe LDD . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .
МСК
Argentina La Liga Proximo
Завершен
22:21 11:24 10:21 25:12
68 : 78
19 октября 2025
Превью матча San Martin Corrientes Youth — Union Santa Fe LDD
Статистика матча
2-х очк. попадания
13
16
3-х очк. попадания
9
11
Реализовано штрафных
15
13
% реализации штрафных
53.6
65
