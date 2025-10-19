19.10.2025
Смотреть онлайн Club Atletic Penarol Youth - Ла Унион Формоса LDD 19.10.2025. Прямая трансляция
Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
МСК
Argentina La Liga Proximo
Завершен
15:20 16:17 16:11 16:12
63 : 60
19 октября 2025
Превью матча Club Atletic Penarol Youth — Ла Унион Формоса LDD
Статистика матча
2-х очк. попадания
14
13
3-х очк. попадания
10
9
Реализовано штрафных
5
7
% реализации штрафных
50
41.2
