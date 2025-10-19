Смотреть онлайн ДжКА - LPRC Oilers 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Basketball Africa League Qualification: ДжКА — LPRC Oilers . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .