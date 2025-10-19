19.10.2025
Смотреть онлайн Элан Котон - Spintex Knights 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Basketball Africa League Qualification: Элан Котон — Spintex Knights . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени .
МСК
Basketball Africa League Qualification
Завершен
13:14 12:21 16:10 12:18
13:14 12:21 16:10 12:18
53 : 63
19 октября 2025
Превью матча Элан Котон — Spintex Knights
Статистика матча
2-х очк. попадания
18
20
3-х очк. попадания
5
5
Реализовано штрафных
2
8
% реализации штрафных
100
72.7
Комментарии к матчу