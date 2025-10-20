20.10.2025
Смотреть онлайн Puerto Montt (W) - Universidad Austral Chile (W) 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили. Женская национальная лига по баскетболу: Puerto Montt (W) — Universidad Austral Chile (W) . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Чили. Женская национальная лига по баскетболу
Завершен
8:9 19:15 21:15 18:17
66 : 56
20 октября 2025
Превью матча Puerto Montt (W) — Universidad Austral Chile (W)
История последних встреч
Puerto Montt (W)
Universidad Austral Chile (W)
0 побед
1 победа
0%
100%
12.10.2025
Universidad Austral Chile (W)
76:63
Puerto Montt (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
8
3-х очк. попадания
6
7
Реализовано штрафных
8
19
% реализации штрафных
57.1
73.1
