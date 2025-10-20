Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga Desarrollo U21 : CDB La Union U21 — CD Lautaro U21 . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча CDB La Union U21 — CD Lautaro U21

Команда CDB La Union U21 в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 1 матч. Команда CD Lautaro U21, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 октября 2025 на поле команды CD Lautaro U21, в том матче победу одержали гостьи.