19.10.2025
Смотреть онлайн Илиситано - CB Estudiantes Cartagena 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Spain Tercera FEB: Илиситано — CB Estudiantes Cartagena . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:45 по московскому времени .
МСК
Spain Tercera FEB
Завершен
15:17 17:24 28:12 17:19
77 : 72
19 октября 2025
Превью матча Илиситано — CB Estudiantes Cartagena
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
20
3-х очк. попадания
8
6
Реализовано штрафных
13
14
% реализации штрафных
65
48.3
Комментарии к матчу