27.10.2025

Смотреть онлайн Diablos Rojos - Астрос де Халиско 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика ЛНБП: Diablos RojosАстрос де Халиско, 2 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени .

МСК, 2 тур
Мексика ЛНБП
Diablos Rojos
Завершен
20:26 27:28 12:23 21:22
80 : 99
27 октября 2025
Астрос де Халиско
Превью матча Diablos Rojos — Астрос де Халиско

Команда Diablos Rojos в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Астрос де Халиско, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 9 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Астрос де Халиско, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Diablos Rojos
Diablos Rojos
Астрос де Халиско
Diablos Rojos
5 побед
4 побед
56%
44%
01.11.2025
Астрос де Халиско
Астрос де Халиско
63:83
Diablos Rojos
Diablos Rojos
Обзор
31.10.2025
Астрос де Халиско
Астрос де Халиско
66:77
Diablos Rojos
Diablos Rojos
Обзор
28.10.2025
Diablos Rojos
Diablos Rojos
68:69
Астрос де Халиско
Астрос де Халиско
Обзор
25.10.2025
Diablos Rojos
Diablos Rojos
84:82
Астрос де Халиско
Астрос де Халиско
Обзор
22.10.2025
Астрос де Халиско
Астрос де Халиско
98:71
Diablos Rojos
Diablos Rojos
Обзор
22.10.2025
Астрос де Халиско
Астрос де Халиско
98:71
Diablos Rojos
Diablos Rojos
Обзор
21.10.2025
Астрос де Халиско
Астрос де Халиско
74:91
Diablos Rojos
Diablos Rojos
Обзор
10.09.2025
Diablos Rojos
Diablos Rojos
79:81
Астрос де Халиско
Астрос де Халиско
Обзор
09.09.2025
Diablos Rojos
Diablos Rojos
80:89
Астрос де Халиско
Астрос де Халиско
Обзор
31.08.2025
Астрос де Халиско
Астрос де Халиско
84:85
Diablos Rojos
Diablos Rojos
Обзор
Статистика матча

2-х очк. попадания
12
20
3-х очк. попадания
13
14
Реализовано штрафных
17
17
% реализации штрафных
77.3
100
Кол-во реализованных бросков
42
51
Игры 2 тур
01.11.2025
Астрос де Халиско
63:83
Diablos Rojos
Завершен
31.10.2025
Фуерза Реджиа
104:94
Пан. Агуаскальентес
Завершен
31.10.2025
Астрос де Халиско
66:77
Diablos Rojos
Завершен
28.10.2025
Пан. Агуаскальентес
98:88
Фуерза Реджиа
Завершен
28.10.2025
Diablos Rojos
68:69
Астрос де Халиско
Завершен
27.10.2025
Diablos Rojos
80:99
Астрос де Халиско
Завершен
26.10.2025
Пан. Агуаскальентес
72:94
Фуерза Реджиа
Завершен
25.10.2025
Пан. Агуаскальентес
96:82
Фуерза Реджиа
Завершен
25.10.2025
Diablos Rojos
84:82
Астрос де Халиско
Завершен
22.10.2025
Астрос де Халиско
98:71
Diablos Rojos
Завершен
22.10.2025
Фуерза Реджиа
89:77
Пан. Агуаскальентес
Завершен
21.10.2025
Фуерза Реджиа
100:83
Пан. Агуаскальентес
Завершен
21.10.2025
Астрос де Халиско
74:91
Diablos Rojos
Завершен
