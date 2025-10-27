Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика ЛНБП : Diablos Rojos — Астрос де Халиско , 2 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени .

Превью матча Diablos Rojos — Астрос де Халиско

Команда Diablos Rojos в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Астрос де Халиско, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 9 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Астрос де Халиско, в том матче победу одержали гостьи.