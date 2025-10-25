25.10.2025
Смотреть онлайн Симарронес Дель Чоко - Caimanes del Villavicencio 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Симарронес Дель Чоко — Caimanes del Villavicencio . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП
Завершен
20:19 13:22 21:16 20:15
74 : 72
25 октября 2025
Превью матча Симарронес Дель Чоко — Caimanes del Villavicencio
История последних встреч
Симарронес Дель Чоко
Caimanes del Villavicencio
0 побед
1 победа
0%
100%
24.10.2025
Симарронес Дель Чоко
46:79
Caimanes del Villavicencio
Статистика матча
2-х очк. попадания
21
16
3-х очк. попадания
8
10
Реализовано штрафных
8
10
% реализации штрафных
88.9
55.6
Комментарии к матчу