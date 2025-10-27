Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП : Toros Del Valle — Paisas . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Evangelista Mora .

Превью матча Toros Del Valle — Paisas

Команда Toros Del Valle в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команда Paisas, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 28 мая 2025 на поле команды Toros Del Valle, в том матче победу одержали гостьи.