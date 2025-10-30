Превью матча Toros Del Valle — Caimanes del Villavicencio

Команда Toros Del Valle в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Caimanes del Villavicencio, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 29 октября 2025 на поле команды Toros Del Valle, в том матче победу одержали гостьи.