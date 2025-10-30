Смотреть онлайн Toros Del Valle - Caimanes del Villavicencio 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Toros Del Valle — Caimanes del Villavicencio . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Evangelista Mora.
24:18 15:21 19:19 11:19
Превью матча Toros Del Valle — Caimanes del Villavicencio
Команда Toros Del Valle в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Caimanes del Villavicencio, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 29 октября 2025 на поле команды Toros Del Valle, в том матче победу одержали гостьи.