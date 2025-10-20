Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская Республика — Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. ТБС : Рафаэль Бариас — Сан-Лаззаро . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Рафаэль Бариас — Сан-Лаззаро

Команда Рафаэль Бариас в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Сан-Лаззаро, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 сентября 2025 на поле команды Сан-Лаззаро, в том матче победу одержали гостьи.