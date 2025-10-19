Смотреть онлайн Башкими - Rahoveci 029 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Косово — Чемпионат Косово по баскетболу. Суперлига: Башкими — Rahoveci 029 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
30:22 20:22 14:16 18:14
Превью матча Башкими — Rahoveci 029
Команда Башкими в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Rahoveci 029, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.