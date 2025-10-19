Смотреть онлайн УАНЛ - Технологический институт Монтеррея Санта Фе 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика. Лига АБЕ. Баскетбол: УАНЛ — Технологический институт Монтеррея Санта Фе . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
22:22 17:29 26:26 23:17
Превью матча УАНЛ — Технологический институт Монтеррея Санта Фе
Команда УАНЛ в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Технологический институт Монтеррея Санта Фе, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение.